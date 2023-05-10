AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur Bayburtgündem gazetesinine açıklamalarda bulundu.

Bayburtlu Hemşerimiz Talha Tayfur Bayburtgündem Tv’de Mehmet Demirer’in sorularını yanıtladı.

Tayfur 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için Tuzla teşkilatında yapılan çalışmaları anlattı.Tayfur Bayburtlu hemşerilerimizin AK Parti kurulduğu günden bu yana Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğunu ifade etti.

Tayfur Ak Parti iktidarı döneminde Türkiye’nin Ulaşım,Sağlık,Eğitim,Enerji ve Savunma alanında yaptığı yatırımların meyvelerini yemeye başladık dedi.

Vatandaşlarımız son yapılan Mitinglerdeki heyecanı ilk turda seçimi Cumhurbaşkanımızın kazanacağının delilidir dedi.

AK Partinin ve Cumhurbaşkanımızın oyları artmıştır.Seçmenlerimizin geri dönüşleri buna işaret etmektedir.

Vatandaşlarımıza seslenen Tayfur,Seçim günü sandıklara sahip çıkılmasını ve sandık başından sayım bitene kadar ayrılmamasını rica etti.

Tayfur Bayburt’ta Cumhurbaşkanımıza verilecek olan oylarda tekrar Türkiye rekoru kırılmasını beklediklerini ifade etti.

Tayfur Bayburtlu hemşerilerimizle her fırsat’ta bir araya geliyoruz,Bundan sonrada Sivil toplum kuruluşlarımızın ve hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.Seçimlerde Cumhurbaşkanımıza dualarını bekliyor dedi.

AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur'la birlikte Teşkilat Mensupları ve Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Gazetemizin İmtiyaz Sahibi Mehmet Demirer,Gazetemizin Anadolu yakası sorumlusu Sinan Purut gündemle alakalı görüş alışverişinde bulundular.