Bursa'nın Mudanya ilçesinde 11 yıldır hiçbir imar planı ve uygulamaları ile yapı stoğunun yenilenmesi, sosyal alan kazandırılması yönünde yerel yönetimin hedef ve çalışması olmadığını öne süren AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Av. Arif Bayrak, kentsel dönüşümde uzmanlaşan Yıldırım Belediyesi'nin örnek alınması gerektiğini söyledi.BURSA (İGFA) - Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin halen acısını ülkece halen yaşadıklarını belirten AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Av. Arif Bayrak, kentsel dönüşüm ve gelişimin beka meselesi olduğunu söyledi. Deprem ve kentsel dönüşüm konusunda AK Parti Mudanya olarak defalarca Mudanya Belediyesi'ni uyarmalarına rağmen tek bir adım dahi atılmadığını öne süren Başkan Bayrak, ilçedeki hiçbir ailenin de belediye yönetiminin desteğiyle kentsel dönüşümden yeni konutlarına kavuşamadığını, son 11 yılda ilçede dirençli bir kent haline getirilemediğine dem vurdu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YILDIRIM ÖRNEK ALINMALI"

Yıldırım Belediyesi'nin zor olanı başararak yerinde ve yüzde 100 uzlaşı ile dönüşümler yaptığını iddia eden Mudanya İlçe Başkanı Av. Arif Bayrak, Yıldırım'ın 27 mahallede 286 farklı noktada binlerce vatandaşa hakları olan tapularının verildiğini belirterek, "Mudanya Belediyesi kentsel dönüşümde uzmanlaşan Yıldırım Belediyesi ile hukuki ve teknik anlamda iş birliği ve diyalog halinde olmalıdır. Mudanya Belediyesi, ilçeyi bir bütün olarak değerlendirip, imar düğümlerini çözüp kentsel dönüşüm ve gelişim çalışmalarına, vatandaş ve özel sektör ile el ele verip bir gün dahi kaybetmeden acilen başlamalıdır. Bu anlamda idare öncü olmalıdır. Kentsel dönüşüm yapmak isteyen vatandaşlarımızın hukuki ve teknik destek sağlayarak önünü açmalıdır. Mudanya’nın her bir mahallesinde güvenli binalar yükselmelidir" diye konuştu.

MUDANYA MECLİSİ'NİN TARİHİ KARAR ABARTISINA ELEŞTİRİ

Bu arada 3 Şubat 2025 tarihinde Mudanya Belediye Meclisi'nde kentsel dönüşümle ilgili plan notunun tarihi bir karar olarak lanse edilmesinin abartılı bulduğunu ifade eden Başkan Bayrak, "Bu karar sadece kendi binasını yapmak isteyenler için geçerlidir. İlçenin yüzde 95’ine hitap etmemektedir" dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KULLANILABİLECEK HASKÖY'DEKİ ARSALAR SATILDI!"

Bayrak, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, Mudanya Belediyesi’nin mülkiyetinde olan kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinde kullanılabilecek kırsal mahallelerden Hasköy'deki arsaların vizyonsuz idareciler tarafından günübirlik işler için maalesef satıldığına dikkati çekti. Kentsel dönüşümü siyasetin ötesinde gördüklerini ifade eden Başkan Bayrak, "Parti rozetlerini çıkararak hepimiz taşın altına elimizi sokmalıyız. Ortak akıl ve iradeyle Mudanya olarak kentsel dönüşümü çözecek bilgi ve birikime sahibiz. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böylesi acılar yaşatmasın" diye konuştu.