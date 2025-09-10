AK Parti Konya Milletvekilleri ve belediye başkanları, şehri adım adım gezerek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

KONYA (İGFA) - AK Parti Konya Milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları ve belediye başkanları, şehri karış karış gezmeye, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, akşam saatlerinde Meram Berlika Parkı’nda hemşehrileriyle bir araya geldi.

Buluşmaya AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yener ile AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada vatandaşlar, Milletvekili Selman Özboyacı ve Başkan Mustafa Kavuş’a yoğun ilgi gösterdiler. Özboyacı ve Kavuş’un özel ve geniş vakit ayırdıkları gençlerle sohbetleri renkli görüntülere sahne oldu.

MİLLETVEKİLİ ÖZBOYACI; “MİLLETİMİZLE EL ELE GELECEĞE YÜRÜYORUZ”

Vatandaşlarla sohbet eden Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti’nin her zaman sahada olduğunu vurgulayarak, “Güçlü Konya, Güçlü Türkiye için yine sahadayız. Belediyelerimiz, milletimizden aldığı hizmet emanetini şehirlerimizin çehresini değiştirerek bugüne kadar getirdi, getirmeye de devam ediyor. Milletimizle olan bağımızı asla koparmadan yolumuza devam ediyoruz” dedi.

BAŞKAN KAVUŞ; “TÜM GAYRETİMİZ; DAHA HUZURLU, DAHA GÜVENLİ, DAHA GÜZEL BİR MERAM İÇİN”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Vatandaşlarımızla yan yana olmak, onların dualarını almak bizim için en kıymetli olan. Belediyecilik sadece altyapı değil; gönüllere dokunmak, insanımızın derdiyle dertlenmektir. Daha huzurlu, daha güvenli, daha güzel bir Meram için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.