Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleşen coşkulu kongre divan teşekkülü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongreye tek liste olarak giren Batuhan Tataroğlu yeniden başkan seçilirken yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

"Abdulkadir Öz, Abdurrahman Türk, Adem Türkoğlu, Betül Polat, Emrah Akbulut, Fatih Başgül, Cihan Yılmaz, İlyas Kalacoş, Muhammet Türk, Onur Koç, Ozan Öksüz, Yiğithan Ağbal, Yunus Emre Demir, Şerif Atmaca, Gamze Karslıoğlu, Emre Yorulmaz, Şifanur Türk, Hamza Furkan Açıksöz, Hikmet Helvacı, Gencebay Demir, Rümeysa Polat, Mustafa Bayrak, Miraç Bayram, Doğukan Saka, Halil Cengiz, Aleyna Fidan, Fatmanur Gül, Gökçenur Tosun, Ogün Demir."

Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu yaptı. Göreve bir kez daha seçilmesinin gururunu yaşadığını söyleyen Tataroğlu, kendisine ve yönetimine bu görevi layık görenlere teşekkür ettiği konuşmasında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan azimle gitmeye devam edeceklerini ifade etti. Tataroğlu, "AK Gençlik kadromuzla gönüllere girmeye talip olduk, olmaya da devam edeceğiz. Büyük umutlarla ve heyecanla girdiğimiz Türkiye Yüzyılı'na gençliğe yakışır büyük ideallerle devam ediyoruz. Biz AK Gençlik olarak biliyoruz ki Türkiye'nin mihenk taşı gençliktir, AK Gençlik'tir" dedi.

Belediye Başkanı Mete Memiş ise kongrede yaptığı konuşmasında günümüz gençliğinin öncekilere oranla şanslı olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere önem verdiğini, onlarla siyaset yolunda yürüdüğünü dile getirdi. Başkan Mete Memiş, “Çok kitap okuyun, kendinizi yetiştirin” ifadeleriyle seslendiği gençlere Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Necip Fazıl Kısakürek’in Gençliğe Hitabelerini okumalarını ve iyi idrak etmeleri gerektiğini belirtti. Başkan Memiş, “Ali Fuat Başgil Hocayı okuyun, Cemil Meriç, Alev Alatlı okuyun ve tüm kitapları okuyun ve kendinizi geliştirin” dedi.

AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, gençlere AK Davaya verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Bizi biz yapan değerlerinizden asla taviz vermeden, sağlam ve emin adımlarla, zerre kadar yılgınlık göstermeden, acziyete düşmeden yolumuza devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş de Gençlik Kollarında bugüne kadar görev almış her bir dava ferdine teşekkür ederek, Batuhan Tataroğlu’nu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. Ateş, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte yürüyen genç kardeşlerimiz, bu dava 1500 yıllık ümmetin davası, bu dava 2200 yıllık kadim devletimizin davası. Allah bu davada hepimiz daim kılsın ve bu davadan ayırmasın” şeklinde konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yusuf İbiş ise konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençliğe olan güveninden bahsetti. Erdoğan’ın 30 olan seçilme yaşını 2007 yılında 25’e, son yapılan referandumda ise 18’e düşürdüğünü hatırlatan İbiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasete ilçe gençlik kolları başkanı olarak başladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından kuruluşundan bugüne AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış isimlere plaket takdim edildi. Ayrıca 18 yaşını doldurmuş üyelik başvurusunda bulunan genç isimlere de parti rozetleri takıldı.