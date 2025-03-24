AK Parti Konya İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Gençlik Sofrası” iftar programına katılmak için Konya’ya gelen AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Konya’da AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Gençlik Sofrası” iftar programına katılmak için şehre gelen AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da gerçekleşen ziyarette Genel Başkan İbiş ve İl Gençlik Kolları Başkanı Kelek, Başkan Altay’a ev sahipliği için teşekkür etti.

Başkan Altay da ziyaretleri dolayısıyla İbiş ve Kelek’e teşekkür ederek, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla gençler için yürüttükleri çalışmaları titizlikle sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Aktay ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, ziyaretin ardından; AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan ve Mustafa Hakan Özer, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen “Çay Bizden Sohbet Sizden” programına katıldılar.