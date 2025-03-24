Bursa Osmangazi Belediyesi, 61. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenliyor. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Nisan 2025.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, çocukların kütüphanelere ve kitaba olan ilgisini arttırmanın yanı sıra sanatsal yeteneklerini keşfetmelerine destekte bulunmak adına ‘Üreten Kütüphaneler’ konulu resim yarışması düzenliyor.

61. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmaya, Bursa’daki tüm ortaokul öğrencileri başvuru yapabilecek. Kendi anlatım biçimine göre her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbest olan öğrenciler, yarışmaya en fazla bir eser ile katılabilecek.

Yarışmaya katılan resimlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış, sergilenmemiş özgün bir çalışma olması gerekiyor. Ortaokul öğrencileri, en geç 15 Nisan 2025 tarihine kadar eserlerini Osmangazi Belediyesi’ne ait kütüphanelere ulaştırabilir.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, şartname ve detaylı bilgiye www.osmangazi.bel.tr adresi üzerinden ulaşabilecek. Yarışmanın ödül töreni, 18 Nisan 2025 Cuma günü İsmail Hakkı Tonguç Bağış Kütüphanesi’nde yapılacak. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, çeşitli hediyelerin sahibi olacak.