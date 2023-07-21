Şölenler kapsamında Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi’nde şehrin geleneksel giysilerinden Ehram’dan tasarlanan ürünlerin yer aldığı “Ehram Ürünleri Sergisi” açılarak, Bayburt’un Coğrafi İşaretli yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

Programda ilk olarak Bayburt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Bayburt Tanıtım Filmi izlendi. Daha sonra sergi açılışına geçildi. Sergi açılışı öncesi konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci sergi hakkında bilgiler vererek “Burada yaklaşık 16 üniversiteden 40’a yakın akademisyen arkadaş Bayburt kültürünün vazgeçilmezi olan ehramı farklı motiflerde modernize ederek günümüze taşımaya çalıştılar. Bayburtlu hanımefendilerin kullandığı ehramı ilerleyen zaman diliminde, burada örneklerini gördüğümüz moda tasarımlarıyla beraber biraz daha geliştirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül serginin açılışını birlikte yaptılar.

Açılış sonrası sergiyi ilgiyle gezen protokol üyeleri eserler hakkında bilgi aldılar.

Serginin ardından Bayburt’un coğrafi işaret almış yöresel tatlarının tanıtımının yapıldığı salona geçildi. Şehrin coğrafi işaretli yöresel yemekleri olan, Yalancı Dolma, Lor Dolması, Karapancar, Ekşi Lahana, Süt Böreği, Su Böreği, Bayburt Ketesi, Tatlı Çorba, ve Bayburt Helvası tanıtımı yapılan lezzetler arasında yer aldı.

Programa Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Bayburt Belediyesi Meclis Üyeleri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.