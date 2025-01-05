Aile Hekimliği çalışanları kararlılıkları sergilemek üzere 6-10 Ocak 2025 tarihlerinde yeniden iş bırakıyor.ANKARA (İGFA) - Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığının devam eden gerçek karşılığı olmayan uygulamalarına karşı Aile Hekimliğinde çalışan aile hekimleri, ebe ve hemşireleri 6-10 Ocak 2025 tarihlerinde yeniden 5 gün iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük “Kasım ayından beri devam eden eylemlerimize rağmen Sağlık Bakanlığının, aldırmaz ve sağlık alanında hiç sorun yokmuş gibi açıklamaları, gerçekçi ve çözüm odaklı bir anlayıştan uzak olduklarını gösteriyor” dedi.

Mevcut durum ve yetersizlikler ciddiyetle ele alınmadan, vadedilen hizmet ve yapılan söylemlerin inandırıcı olmadığını ifade eden Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük “Bunu hem biz çalışanlar hem de halkımız çok açık olarak görüyor ve sorunları bizzat yaşıyoruz. Taleplerimizde kararlıyız. Halkımız nitelikli ve insanca bir sağlık hizmetini hak ediyor. Biz sağlık çalışanları da teşvik ve performansa dayalı değil emekliliğe yansıyan, enflasyonla erimeyen, vergi dilimleri ile giderek azalmayan adil ücretleri hak ediyoruz” diye konuştu.

Hem vatandaşlar, hem çalışanlar için daha iyi, daha doğru, daha nitelikli, daha güvenli bir sağlık hizmetini istemenin vicdani ve insani bir sorumluluk olduğunu dile getiren Dr. Derya Mengücük, isteklerinden vazgeçmediklerini belirterek, "İnsanüstü özverimizi ve emeğimizi yok sayan, iş güvencemizi tehdit eden, mesleki ilkelerimizi zedeleyen dayatmaları kabul etmiyoruz. Anayasal haklarımızı ve demokratik tepkimizi usulsüz ücret kesintileri, gruplandırma düşürme yöntemleri gibi hukuksuz şekilde cezalandırma ve engelleme çabaları, insan yaşamının değeri ve toplum sağlığının önemi ve Aile Hekimliği çalışanlarının mesleki onur mücadelesi karşısında etkisiz kalacaktır. Bu konuda hukuki mücadelemiz devam edecektir. Halkımızın mücadelemize desteği, bizlerin eylem gerekçe ve taleplerimizdeki haklılığımızı ayrıca göstermektedir" diye konuştu.