Meteoroloji'ye göre Marmara'nın kuzeyi ve Doğu Akdeniz'de bulutlu hava; Edirne, Kırklareli, Osmaniye ve Adana'nın doğusu ile Hatay kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ağustos Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan tahminlere göre Marmara'nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise genellikle güneyli, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edildi.