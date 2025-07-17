Türkiye Ağaç Platformu Genel Başkanı İsmail Uzuntaş, artan hammadde fiyatları, personel sıkıntıları ve maliyet artışlarının ağaç sektörünü zora soktuğunu belirterek, esnafın devlet desteği beklediğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Ağaç Platformu Genel Başkanı İsmail Uzuntaş, ağaç sektörünün yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Pandemi sonrası karlılığın yerini ciddi sıkıntılara bıraktığını belirten Uzuntaş, “Hammadde fiyatlarındaki aşırı artış, personel sorunları, kira, akaryakıt ve enerji maliyetlerindeki yükseliş esnafı tedirgin ediyor. Sektör önünü göremiyor, yeni yatırım yapmaktan kaçınıyor” dedi.

TL’deki değer kaybının son 3 yılda şirketlerin mali yapılarını bozduğunu, özellikle döviz borcu olan ve sermayesi yetersiz firmaların faaliyetlerini sürdürmekte zorlandığını ifade eden Uzuntaş, esnafın “Daha ne kadar fedakârlık yapacağız?” serzenişinde bulunduğunu da aktararak, devlet yetkililerinden acil destek beklediklerini vurguladı.