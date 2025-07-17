Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini daha güvenli ve akıcı hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde 2,5 Çevre Yolu üzerindeki 100. Yıl Caddesi ile Nevit Kodallı Caddesi’nin kesişim noktasında yer alan ve halk arasında ‘Tavuskuşlu Kavşak’ olarak bilinen bölgede trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni kavşak düzenlemesi yapıldı.

Kavşakta yaşanan yoğunluk sebebiyle sağa dönüş adaları oluşturularak, kavşak şeritleri yeniden düzenlendi. Bu düzenlemelere ek olarak, Büyükşehir’in Akıllı Ulaşım Sistemleri kapsamında Loop Tabanlı Kavşak Sistemi de kuruldu. Sistem, kavşaktaki yoğunluk durumuna göre sinyal sürelerini otomatik olarak ayarlayarak, yoğun olan yöne daha fazla yeşil ışık süresi tanıyor. Böylece hem araç geçişleri hızlandı, hem de trafik kazalarının önüne geçilmeye başlandı. Önceden sinyalizasyonun bulunmadığı kavşakta yayalar karşıdan karşıya geçişte zorluk yaşarken, artık ışıklı sistem sayesinde güvenli geçiş sağlayabiliyor. Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatmak ve güvenliği artırmak amacıyla akıllı ulaşım yatırımlarına devam edecek.

AY: “VATANDAŞLARDAN OLUMLU YÖNDE TEPKİLER ALIYORUZ”

Ulaşım Dairesi’ne bağlı Trafik Hizmetleri’nde Teknik Sorumlu olarak görev yapan Bilal Ay çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Sağa dönüş adaları belirledik. Sağa dönüş adalarıyla kavşak şerit disiplinlerini ayarlayarak, Akıllı Ulaşım Sistemlerinden Loop Tabanlı Kavşak Sistemi’ni buraya kurduk ve kazaların önüne geçmeye çalıştık. Vatandaşlardan, trafik kazalarıyla alakalı çok fazla şikayet geliyordu. Ulaşım Sistemleri Birimimiz bununla ilgili çalışmasını yaptı. Yol Yapım Birimleriyle birlikte yola müdahalede bulunduk. Loop Tabanlı Sistem ile kavşak yoğunluğuna göre kavşağın yoğun olan kısmına daha fazla yeşil süresi veriliyor. Bu şekilde kazaların önüne geçtik. Vatandaşlardan da şu anda olumlu tepkiler alıyoruz. Mersin trafiğini iyileştirmek için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

KAVŞAK DÜZENLEMESİNDEN SÜRÜCÜLER MEMNUN

Uzun zamandır bölgede ikamet ettiğini söyleyen sürücülerden Aydın Bacanak, “Bu mahallede yetiştim. Böyle daha iyi oldu. Önceden millet şaşırıyordu” dedi.

Kavşaktan bisikletiyle geçen Ethem Demir, “Çok memnunuz, elinize sağlık. Önceye göre daha iyi proje oldu. Değişmiş, güzel olmuş” ifadelerine yer verdi.

Sürücülerden Kamil Bal, “Çok memnun olduk. Bunun gibi çok yerler de yapıldı. Ama bu çok güzel oldu” ifadelerini kullandı.