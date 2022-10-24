10. hafta maçında Bursaspor’dan ligdeki ilk galibiyetini alan Bayburt Özel İdarespor, Afyon deplasmanından mağlup ayrıldı. Saat 19.00’da Zafer Stadı’nda oynanan karşılaşmayı evsahibi ekip maçın ilk çeyreğinde bulduğu golle galip tamamladı.
Afyonspor’a galibiyeti getiren golü 14. dakikada Kaan Baysal attı. Bayburt Özel İdarespor, 12. Hafta maçında 30 Ekim’de Gençosman Stadyumu’nda Batman Petrolspor ile karşılaşacak.
Haftanı maç sonuçları:
Afjet Afyonspor – Bayburt Özel İdare Spor 1-0
Batman Petrolspor – Tarsus İdman Yurdu 0-0
Arnavutköy Belediye – Isparta 32 Spor 1-0
Nazilli Belediyespor – 24Erzincanspor 4-1
Sivas Belediyespor – Esenler Erokspor 2-3
Somaspor – Düzcespor 2-3
Bursaspor – İnegölspor 2-1
Çorum FK – Ankaraspor 1-3
Şanlıurfaspor – Menemenspor 3-4
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