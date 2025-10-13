Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi çerçevesinde, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Tematik Takvimi kapsamında Ekim ayı “Afetler ve Dayanıklılık Ayı” olarak belirlenmişti. Bu kapsamında ülke genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.BURSA (İGFA) - Tüm Türkiye’de eş zamanlı düzenlenen Afet Farkındalık etkinlikleri dolayısıyla Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi bünyesinde görev yapan MEB AKUB koordinasyonunda, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, senaryo gereği deprem sonrası okul binasında mahsur kalan öğrencilere yönelik çok aşamalı bir tahliye ve müdahale tatbikatı yapıldı.

Tatbikatın ilk aşamasında, Bursa AFAD ekibi idari binada mahsur kalan öğrenciyi kurtarmak için müdahalede bulundu. Aynı anda, Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Birimi, çatı katında çıkan temsili yangına “Hızır ve Acil Müdahale Aracı” ile müdahale etti.

Daha sonra Bursa UMKE ekibi, kantinde mahsur kalan öğrenciye ulaşarak ilk yardım uyguladı. Bursa İHH Arama Kurtarma Ekibi, atölyede mahsur kalan öğrenciye müdahale etti. Tatbikatın son aşamasında ise MEB AKUB ekibi, farklı bir atölyede mahsur kalan öğrenciyi kurtardı. Gerçeği aratmayan bu tatbikat, öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Etkinlik süresince, MEB AKUB, Bursa UMKE, OSB İtfaiye ve İHH ekipleri tarafından tanıtım stantları kuruldu ve ekipman tanıtımları yapıldı. Ayrıca, Bursa MEB AKUB’un afet bölgelerinde gerçekleştirdiği çalışmaları konu alan fotoğraf sergisi öğretmenler ve öğrenciler tarafından ilgiyle gezildi.

Etkinliğe, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Yunus Bulut ve Mustafa Kahya ile Nilüfer İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Aydın Narin katıldı.

Programda konuşma yapan Bursa İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları, afet bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine değindiler. Katılımcılara ve destek veren kurumlara teşekkür ederek bu tür etkinliklerin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ettiler.

Program sonunda tüm katılımcılara ve destek veren ekiplere teşekkür edildi.