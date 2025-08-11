Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarının etkilediği bölgelerde incelemelerde bulundu. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yürütülen yoğun çalışmalarla yangın kontrol altına alınırken, hasar tespit ve destek faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. İlk etapta Çanakkale Valiliği’ne 3,5 milyon TL ödenek aktarıldı.ANKARA (İGFA) - Çanakkale’de yaşanan orman yangınlarının ardından AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, yangından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Sarıcaeli Köyü, Radar Tepesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kampüsü, Koruhan Yaşlı Bakım Evi, Çanakkale Devlet Hastanesi çevresi, BOTAŞ Güney Marmara Tesisleri ve Bayramiç ilçesindeki Saçaklı Köyü’nü ziyaret eden Pehlivan, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

YANGINA KARŞI YOĞUN MÜCADELE

Yangınlara, Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde 1.438 personel, 20 hava aracı ve 463 kara aracı ile gece gündüz müdahale edildi. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili kurumlar, koordineli bir şekilde yeşil vatanı korumak için yoğun çaba sarf etti. Türk Kızılayı, 9 araç ve 195 personelle ikramlık, kumanya, içecek ve su dağıtımı gerçekleştirdi. Yangından etkilenen 770 vatandaş güvenli bölgelere tahliye edilirken, evleri hasar görmeyenler yerleşim yerlerine döndü.

HASAR VE ZARAR TESPİT ÇALIŞMALARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan ön hasar tespit çalışmalarında, Çanakkale merkez köylerinde 5 konut, 2 depo ve 1 ahır, Bayramiç ilçesi köylerinde ise 28 konut, 14 depo ve 7 ahır olmak üzere toplam 33 konut, 16 depo ve 8 ahırın ağır hasarlı olduğu belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Çanakkale merkezde 150 küçükbaş hayvan ve 114 arılı kovan, Bayramiç’te 53 küçükbaş hayvan ve 132 arılı kovan olmak üzere toplam 203 küçükbaş hayvan ve 246 arılı kovanın telef olduğunu tespit etti. Eşya zarar tespit çalışmaları ise Defterdarlık tarafından sürdürülüyor.

Yangından etkilenen 98 vatandaşın 96’sı taburcu edildi, 2’sinin tedavisi devam ediyor. AFAD, acil ihtiyaçların karşılanması için Çanakkale Valiliği’ne 3,5 milyon TL ödenek aktardı. Pehlivan, genel hayata etkililik kararı alınmasının ardından hasar ve zararların karşılanması için gerekli adımların hızla atılacağını ve ihtiyaçların en kısa sürede giderileceğini belirtti.

GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ KARARI

AFAD Başkanı Pehlivan, Çanakkale ve Bayramiç’te yangınların genel hayatı etkileyen düzeyde olduğunu, bu nedenle Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kararı için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. “Devletimiz, tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında. Zarar ve hasarların tespitiyle gerekli destekler sağlanacak” dedi.

Vali Pehlivan’a incelemeleri sırasında Çanakkale Vali Yardımcısı Ömer Şahin, Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, AFAD Destek Hizmetleri Daire Başkanı Gökhan Çebi, AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz ve AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun eşlik etti. AFAD, yangınla mücadele eden tüm ekiplere ve destek veren kurumlara teşekkür ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.