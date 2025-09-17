Merhum Başvekil Adnan Menderes ve dava arkadaşları, merhum bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan şehadetlerinin 64. yılında kabirleri başında dualarla anıldı. İstanbul'daki kabirleri başında düzenlenen programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.İSTANBUL (İGFA) - 27 Mayıs 1960 darbesinde idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı, şehadetlerinin 64. yılında kabirleri başında dualarla anıldı.

Törene; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Ömer İleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ile birlikte Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes de katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya anma töreninde yaptığı konuşmada, Menderes ve dava arkadaşlarının Türk demokrasi tarihindeki önemine dikkati çekti.

Yerlikaya, “Merhum Başvekilimiz Adnan Menderes, Aydın’ın Çakırbeyli köyünden çıkarak ‘Yeter! Söz milletindir!’ sloganıyla milletimizin teveccühüyle 9. Başvekil oldu. Büyük kalkınma hamlelerini başlattı. Ancak bu yürüyüş, 27 Mayıs sabahı tank paletleriyle kesintiye uğradı. Millî irade, vesayet çizmeleriyle çiğnendi” dedi.

Yassıada’nın utanç sahnesine dönüştüğünü belirten Bakan Yerlikaya, Menderes’in ‘Millet sağ olsun!’ haykırışının, cesaretinin ve mirasının özeti olduğunu belirterek, "İbreti âlem gördü ki, millet iradesine hiçbir darağacı son veremez” dedi. Milletin zor zamanlarda doğrunun yanında olduğunu vurgulayan Yerlikaya, “Devletimizi bir avuç azınlığa ait sayan karanlık zihniyet, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tarihin çöplüğüne atılmıştır. Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. Makamları âli olsun” diye konuştu.

Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler, daha sonra, Adnan Menderes'in kabrine karanfil bırakarak dua etti. Daha sonra programda 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabri de ziyaret edilerek dua edildi.