Adıyaman Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşen kazada, 02 ADE 204 plakalı otomobil sürücüsü, trafik ışıklarında durmaya çalışırken dört araca çarptı.

ADIYAMAN (İGFA) - Çarpmanın etkisiyle kaza kapsamındaki araçlar ağır hasar alarak hurdaya döndü. İddaya göre; Kazaya karışan araçlardan, 46 E 3949 plakalı otomobilde bulunan Hüseyin B., Mehmet T. ve Ahmet T.’nin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

Emniyet ekipleri, kazanın meydana geliş şekli ve nedenlerini belirlemek amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı. Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini vurgularken, kaza ile ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.