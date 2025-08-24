Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ile Gölbaşı ve Kahta ilçelerinde uyuşturucuya yönelik denetim yapıldı.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı uygulamalarda 16 park, 6 metruk bina, 233 şahıs ve 26 araç kontrol edildi.

Denetimlerde bir şahsın üzerinde 0,81 gram sentetik kannabinoid ele geçirilirken, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında vatandaşlara Narko İhbar Hattı (0501 412 02 02) tanıtılırken, bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Emniyet, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.