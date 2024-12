İçişleri Bakanlığı'nca sürdürülen 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' projesi, uyuşturucuyla mücadelede annelerin önemini vurguluyor. Bu kapsamda Adıyaman'da düzenlenen toplantıya Vali Dr. Osman Varol da katılarak, annelerin farkındalığının artırılmasının gerekliliğine dikkati çekti.ADIYAMAN (İGFA) - İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca çocuklarda ve gençlerde uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının önüne geçmek, mücadelede annelerin farkındalığının artırılması ve anne duyarlılığından hareketle güvenlik kuvvetlerine katkı vermek amacıyla 81 ilde başlatılan “En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesi bilgilendirme toplantısı Adıyaman'da da gerçekleştirildi.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol’un katılımlarıyla Valilik Konferans Salonu'ndaki toplantıya Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve projeye destek veren anneler katıldı.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi amacıyla başlatılan projenin tanıtımı yapıldı.

GELECEĞİ TEHDİT EDEN UYUŞTURUCUYA KARŞI ANNELERİMİZ ÖNEMLİ BİR GÜÇ!

Madde bağımlılığı ile mücadelede önleyici ve koruyucu faaliyetler ile rehabilitasyon süreci gibi iki önemli ayağının olduğunun altını çizen Vali Dr. Osman Varol, projenin en önemli amacının toplumsal farkındalığı ve bilinci en üst düzeye çıkarmak ve en önemlisi de annelerin farkındalığı artırmak olduğunu kaydetti.

Her türlü bağımlılığın toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden küresel bir sorun haline dönüştüğünü kaydeden Vali Dr. Osman Varol, “Bizler yavrularımızı ve gençlerimizi her türlü uyuşturucu madde ve bağımlılığına karşı korumakta kararlıyız. Burada annelerimize çok iş düşüyor. Çünkü tüm çabamız değerli annelerimizin huzur ve mutluluğu içindir. Tüm gayretimiz daha sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlamak içindir. Her anne evladı için bir kalkan, her anne evladı için en iyi öğretmen, en iyi rehberdir. Bu projede annelerimizin göstereceği hassasiyet ve duyarlılık, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumada en büyük gücümüz olacaktır. Evlatlarımızın aydınlık yarınları için kıymetli annelerimizin destekleri ile bu mücadeleyi hep birlikte başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.