Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt İl Başkanlığı seçimi için olağanüstü genel kurul yapıldı.

CHP Bayburt İl Başkanlı binasındaki kongrede mevcut başkan Haktan Yücel ile Adil Uzunhan yarıştı.

Divan başkanlığını CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç yaptı.

Kongrede kullanılan oyların 22’sini Adil Uzunhan alırken Mevcut Başkan Haktan Yücel oyların 16 sını aldı.

Kongrede toplam 39 oy kullanıldı 1 oy geçersiz sayıldı. CHP Bayburt İl Başkanlığına seçilen Adil Uzunhan'ın yönetim kurulunda; Burhaneddin Uzunhan, Recep Umutoğlu, Hatem Konak, Yusuf Durmuş, Mert İsmail Eraslan, Salim Cefa, Adem Batmaz, Ömer Çoruh, Maksut Erol, Mutlu Kahraman, Hasan Konca, Ali Nuri Dak, İskender Tüver, İbrahim Erdem, Ünal Karakuş, Hakan İlhan, Ejder Karahan, Bülent Aydemir, Yusuf Nas, Adnan Üçeş görev aldı.

Seçimin ardından,Uzunhan, CHP'yi Bayburt'ta daha güçlü bir parti haline getirebilmek için yönetim kurulu üyeleri ile katkı sağlayacaklarına ve CHP'nin iktidar yürüyüşüne Bayburt'tan katkı sunacaklarına değindi.