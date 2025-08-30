Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bursa Şubesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Atatürk Anıtı önünde çelenk töreniyle kutladı. Şube Başkanı Gürhan Akdoğan, Büyük Zafer’in 103. yılında, Atatürk’ün liderliğinde kazanılan bağımsızlığın önemini vurguladı ve Cumhuriyetin laik, üniter yapısına yönelik tehditlere karşı mücadele kararlılığını ifade etti.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bursa Şubesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılını Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk töreniyle kutladı.

Törende konuşan ADD Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan, Büyük Taarruz’un, Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Türk milletinin emperyalist işgale karşı verdiği destansı mücadelenin zaferi olduğunu belirtti. 30 Ağustos 1922 tarihinin ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla kazanılan Büyük Zafer’in günü olduğunun altını çizen Akdoğan, " Atatürk’ün önderliğinde, kadın, erkek, çocuk topyekûn mücadeleyle Yunan işgalciler İzmir’in sularına döküldü. Bu destan, Şerife Bacı’dan Albay Reşat’a kadar binlerce kahramanın kanıyla yazıldı” dedi.

Cumhuriyetin, bu zaferin kutlu ürünü olduğunu vurgulayan Gürhan Akdoğan, laik ve üniter yapının korunmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

“İHANET POLİTİKALARINA KARŞI MÜCADELE SÜRECEK”

ADD Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan, konuşmasında, günümüzde Cumhuriyetin temel ilkelerine yönelik tehditlere dikkat çekti. ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında PKK elebaşıyla başlatılan “açılım süreci”ni de eleştiren Akdoğan, “Terörsüz Türkiye adı altında sunulan bu süreç, Cumhuriyetimizin üniter yapısını, Lozan’ı ve Anayasa’yı hedef alıyor. ‘Eşit yurttaşlık’ ve ‘anadilde eğitim’ talepleri, ülkemizi bölme amacı taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti, laik ve üniter bir ulus devlettir, ilelebet payidar kalacaktır” dedi.

Falih Rıfkı Atay’ın “Her şeyi 30 Ağustos Zaferi’ne borçluyuz” sözünü anımsatan Akdoğan, “Atatürk milliyetçiliği ve devrimleri, devletimizin kilit taşıdır. Bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa ve tüm şehitlerimize minnettarız. Yeniden Atatürk Cumhuriyeti’ne ulaşma kararlılığımız sürüyor” diyerek sözlerini tamamladı.