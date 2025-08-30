Nevşehir Belediyesi SK Atletizm Takımı, 2026 Şubat ayında İspanya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Yarışmalarında Türkiye’yi temsil edecek.NEVŞEHİR (İGFA) - Genel hazırlık dönemi kapsamında kros antrenmanlarına başlayan ve yeni sezonu açan Atletizm Takımı şampiyonaya yakın süreçte ise daha yoğun ve yüksek tempolu antrenman programına geçerek Avrupa’dan kupa ve madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Daha önce Fenerbahçe, Enka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin yer aldığı şampiyonada, ilk kez bir Anadolu takımı Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü yarışacak.

Nevşehir Belediyesi SK atletizm takımında İbrahim Gökgöz, Mert Hanifi Odacı, Yağız Pala, Ömer Efe Kantemiz, Batuhan Ergöz ve Duran Sütveren mücadele edecek.

Fenerbahçe’den transfer edilen sporculara her koşulda destek veren ve Nevşehir atletizm marka değerini en üst seviyeye taşıyan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer’e teşekkür eden Atletizm Milli Takım Antrenörü ve Nevşehir Belediyesi SK Atletizm Antrenörü Hakan Köstekçi, sporcularına başarılar diledi.

2012-2015 yaş aralığı sporcuların kayıtlarının devam ettiği atletizm branşında Nevşehir Belediyesi Spor Kulübü altyapısında çalışmalar aralıksız sürüyor.