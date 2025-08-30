Yıldırım'ı sporda marka kent haline getirecek önemli yatırımları ilçeye kazandıran Bursa Yıldırım Belediyesi, gerçekleştirdiği turnuva ve şampiyonalarla da vatandaşları sporla buluşturmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, spor ve milli bilinci aynı sahada buluşturan Bursa Yıldırım Belediyesi, düzenlediği, ‘30 Ağustos U-12 Yaş Futbol Turnuvası’ ile ilçede futbol şöleni yaşattı. Fidyekızık Spor Tesisi’nde düzenlenen turnuvaya 22 takım ve 350 sporcu katıldı. 5 grup şeklinde oynanan turnuva kıran kırana maçlara sahne oldu. Kardeşlik, dayanışma ve centilmenlik ruhu içinde geçen mücadelelerin ardından; 1. Grup’ta Arabayatağı Spor, 2. Grup’ta Yolspor, 3. Grup’ta Kentspor, 4. Grup’ta Millet Göçmen Spor, 5. Grup’ta ise Karapınar Spor şampiyonluğa ulaştı. Turnuvanın en centilmen takımı ise Samanlıspor oldu.

ADINA YAKIŞIR TURNUVA

30 Ağustos U-12 Futbol Turnuvası’na katılan tüm sporcuları tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; 'Yıldırım'ı sporda marka kent yapma hedefiyle bir yandan tesisleşme yatırımlarımızı devam ettirirken, bir yandan da sporu tabana yayacak, hemşehrilerimizi sporla buluşturacak işler yapıyoruz. Spor ruhunun yayılması adına ilçemizde gerçekleştirdiğimiz turnuva ve şampiyonaları çok önemsiyoruz. Bugün düzenlediğimiz turnuvanın ise özel bir anlamı var. 30 Ağustos, milletimizin zafer günüdür. Bu şanlı zaferi, sporla birleştirerek gençlerimizle buluşturduk. Futbol Turnuvamız, kardeşlik, dayanışma ve milli birlik ruhunun sahaya yansıdığı, adına yakışır bir organizasyon oldu. Ben bu anlamlı turnuvaya katılan tüm sporcularımızı, hocalarımızı ve ailelerimizi tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum' ifadelerini kullandı.