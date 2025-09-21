Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Atatürk Orman Çiftliği Konser Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, rock müzik grupları Adamlar ve Mavi Gri sahne aldı.ANKARA (İGFA) - Ankara’da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen “Arabasız Gün” konseri, Atatürk Orman Çiftliği’ni dev bir festival alanına dönüştürdü.

Binlerce Başkentli, rock müziğin sevilen grupları Mavi Gri ve Adamlar’ın sahne performansıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

BİNLERCE BAŞKENTLİ GENÇ ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ’NE AKIN ETTİ

Geceye damgasını vuran grup ise Adamlar oldu. Grubun sahneye çıkmasıyla birlikte konser alanına gelen binlerce müziksever hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti; dans eden gençler konser alanında karnaval havası estirdi.

Atatürk Orman Çiftliği’nde düzenlenen konser, renkli görüntülere sahne oldu. Alanı dolduran binlerce kişi hem şarkılara eşlik etti hem de arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.

Katılımcılar, konserin sadece bir müzik etkinliği değil, aynı zamanda sosyal farkındalık ve gençlik etkileşimi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.