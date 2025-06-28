Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal destek alan ailelerin çocuklarının düğün masraflarını hafifletmek için yeni bir adım attı.ANKARA (İGFA) - Göksu Parkı ve Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı’ndaki yeni düğün salonları, ABB’den sosyal destek alan ailelerin gençlerinin en mutlu günlerine ücretsiz ev sahipliği yapacak. Vatandaşlar temmuz ayında kapılarını açacak ücretsiz düğün salonları için https://dugunsalonu.ankara.bel.tr/ adresinden başvuru yapabilecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla kent genelinde birçok yenilikçi projeyi hayata geçiren ABB, toplumsal dayanışmayı güçlendirecek yeni bir hizmet modelini daha tamamladı. Uzun yıllar özel işletmede faaliyet gösteren Göksu Parkı içindeki tesis, “Sosyal Yaşam Adası” adıyla sosyal destek alan ailelerin çocukları için modern bir düğün salonuna dönüştürüldü. Ayrıca Kuzey Yıldızı Rekreasyon Alanı’nda yer alan 250 kişilik düğün salonu da yine sosyal destek alan ailelerin çocuklarının düğün ve kına organizasyonları için hazır hale getirildi.

Göksu Parkı’ndaki tesiste yapılan yenileme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında, 1000 metrekarelik alanda 750 kişilik büyük salon ve 300 metrekarelik alanda 250 kişilik küçük salon, modern altyapısı ve şık iç mekân tasarımıyla hizmete hazır hale getirildi. Toplamda 2 bin metrekarelik alana sahip tesisin havalandırma, ısıtma-soğutma ve ses sistemleri de tamamen yenilendi.

ÜCRETSİZ HİZMET TEMMUZDA BAŞLIYOR

Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal destek alan aileler evlilik hazırlığında olan çocukları için temmuz ayından itibaren ücretsiz düğün salonu hizmetinden yaralanabilecek. Her iki düğün salonu için de başvurular, https://dugunsalonu.ankara.bel.tr/ adresinden yapılabilecek.