Bursa’da, Maarif Platformu, Enderun Özgün Eğitimciler Derneği ve İnsan Vakfı Bursa Şubesi’nin düzenlediği “Yeni Bir Ölçme ve Değerlendirme Vizyonu Çalıştayı”nın sonuç raporu, kamuoyuyla paylaşıldı. Eğitim sistemini sınav odaklı yapıdan kurtarmayı hedefleyen rapor, medeniyet tasavvuruna dayalı köklü bir dönüşüm öneriyor.Ercan KUTLU / İSTANBUL (İGFA) - 17-18 Mayıs 2025 tarihlerinde Bursa’da gerçekleşen “Yeni Bir Ölçme ve Değerlendirme Vizyonu Çalıştayı”, Türkiye’nin dört bir yanından eğitimciler, akademisyenler, iş insanları ve okul yöneticilerinin katılımıyla eğitim sisteminin geleceğini masaya yatırdı. Uludağ Üniversitesi akademisyenleri, Bursa ve İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile çeşitli illerden gelen yaklaşık 100 katılımcı, sınav odaklı sistemin yarattığı sorunlara çözüm aradı.

EĞİTİMDE KİMLİK VE ANLAM ARAYIŞI

Çalıştayda, mevcut sistemin öğrencileri test odaklı bir yarışa hapsettiği, öğretmenleri sınav görevlisine indirgediği ve eğitimi parçalı bir bilgi yığınına dönüştürdüğü tespit edildi.

Merkeziyetçi müfredatın gençleri hem kendi kültürüne hem de çağın ruhuna yabancılaştırdığı vurgulandı. Rapor, eğitimi “bilgi obezitesinden” kurtarıp, öğrencilerin merakını ve yeteneklerini öne çıkaran bir modele geçilmesi gerektiğini ortaya koydu.

MERKEZİ SINAVLARA ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

LGS ve YKS gibi sınavların eğitimi kangrene çevirdiği belirtilen raporda, bu sistemin gençleri “diplomalı işsizler ordusuna” yönelttiği ve mesleki eğitimi ikinci plana attığı ifade edildi. Çözüm olarak, sınavların “kader çizgisi” olmaktan çıkarılıp sürece yayılan, çok boyutlu değerlendirme modellerine geçilmesi önerildi. Meslek liselerinin güçlendirilmesi, lise süresinin 3 yıla indirilmesi ve yerel düzeyde okul odaklı “Bitirme Sınavları” gibi yenilikçi yaklaşımlar öne çıktı.

YERLİ VE EVRENSEL EĞİTİM MODELİ

Rapor, eğitimin medeniyet köklerinden beslenmesi gerektiğini vurguladı. Müfredatın, Batı merkezli seküler anlayıştan uzaklaşarak, yerli değerlerle evrensel bilgiyi harmanlaması gerektiği belirtildi. “Kökü mazide, gözü atide bir eğitim” mottosuyla, öğrencilerin sadece bilgiyle değil, anlam, aidiyet ve idealle büyümesi hedefleniyor.

İnsan ve Medeniyet Vakfı’nın tarihî Mevlevihane salonunda sunulan rapor, eğitim paydaşlarını bu vizyonu sahiplenmeye çağırdı.

Millî Eğitim Bakanlığı’ndan basın mensuplarına kadar tüm kesimlere, eğitimde köklü bir dönüşüm için iş birliği yapma çağrısı yapıldı.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayabilirsiniz