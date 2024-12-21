25 ilçedeki ibadethane ve muhtarlıklara her kış yakıt desteği sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ilk kez ‘pelet ve pelet sobası’ desteğine başladı.ANKARA (İGFA) - 25 ilçenin tamamında faaliyet gösteren ibadethane ve muhtarlıklara her kış düzenli olarak yakıt desteği sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl bir ilke imza atarak ‘pelet ve pelet sobası’ desteğine başladı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 15 Kasım tarihinde başladığı destek programı kapsamında; 18 ilçede bulunan 660 ibadethane ve 675 muhtarlığa toplam 1335 adet pelet sobası ile birlikte 1329 ton pelet yakıtı teslim edildi.

Ekipler; aralık ayı sonuna kadar toplam 900 ibadethane ve bin 100 muhtarlık için 2 bin adet pelet sobası ve 2 bin ton pelet yakıtı dağıtımını tamamlamayı hedefliyor.