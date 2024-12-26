Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), 'A400M' ile nam-ı diğer Koca Yusuf ile ilgili paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - ASFAT'ın nam-ı diğer Koca Yusuf olan A400M nakliye uçağı ile ilgili paylaşım videosu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeniden paylaşıldı.

ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen A400M Retrofit Projesi kapsamında A400M nakliye uçağının bakım, onarım ve yenileştirme işlemleri AIRBUS tesisleri dışında dünyada ilk ve tek olarak Türkiye’de gerçekleştirildiğinin bilgisi hatırlatıldı.

A400M: Nam-ı Diğer Koca Yusuf!ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen A400M Retrofit Projesi kapsamında A400M nakliye uçağının bakım, onarım ve yenileştirme işlemleri AIRBUS tesisleri dışında dünyada ilk ve tek olarak Türkiye’de gerçekleştiriliyor. ????????✈️???????? pic.twitter.com/YssHQPtz3V— ASFAT (@MSB_ASFAT) December 26, 2024

Hatırlanacağı gibi Airbus A400M yangın söndürme kitini test eden Koca Yusuf, orman yangınlarıyla mücadele uçağına dönüştürebilecek portatif kiti İspanya'da test etmişti.

1980 sonrasında 8 NATO ülkesi (Türkiye, İspanya, Almanya, Fransa, Lüksemburg, İngiltere, Belçika, İtalya) bu uçağı birlikte üretilen Koca Yusuf, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üssü’nde de görev uçuşları yaptığı biliniyor.