Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yaz aylarında nüfus ve su tüketiminin katlanarak arttığı Kandıra’da içme suyu ihtiyacını kesintisiz karşılamak amacıyla harekete geçti. Tarım ve turizm yoğunluğu nedeniyle yaz döneminde su tüketiminin olağan seviyelerin çok üzerine çıktığı ilçede, mevcut Dudutepe (Hira) Arıtma Tesisi’ne takviye olarak ilave bir modüler içme suyu arıtma tesisi inşa edilerek devreye alınma aşamasına getirildi.KOCAELİ (İGFA) - Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle, su kaynaklarının korunması ve alternatif içme suyu temini her geçen gün daha da önem kazanıyor. Bu doğrultuda harekete geçen İSU Genel Müdürlüğü, yeni içme suyu kaynaklarını devreye alarak hem mevcut kaynaklar üzerindeki yükü azaltıyor hem de suyun sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor. Bu projelerden biri olan ve yapımı tamamlanan Kandıra Dudutepe (Hira) Konmodüler İçme Suyu Arıtma Tesisi, hizmete alındığında bölgede içme suyu üzerindeki baskıyı önemli ölçüde azaltmış olacak.

87 BİN 500 HANENİN SU İHTİYACI GÜVENCE ALTINA ALINACAK

Mevcut Dudutepe Arıtma Tesisi’nde günlük 30 bin metreküp su arıtılarak 62 bin 500 haneye ulaştırılıyor. Yeni konmodüler tesis ise günlük 12 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip olacak. Böylece yaklaşık 25 bin haneye daha ilave içme suyu sağlanacak. Testleri tamamlanmak üzere olan yeni konmodüler tesisin kısa sürede devreye alınması planlanıyor. Her iki tesisin birlikte hizmet vermeye başlamasıyla, Kandıra’da günlük toplam 42 bin metreküp içme suyu arıtılacak ve 87 bin 500 hanenin su ihtiyacı güvence altına alınacak.

SADECE BUGÜNÜN DEĞİL, GELECEĞİN İHTİYACI DA KARŞILANACAK

İklim değişikliğine bağlı susuzluk riskini en aza indirmek için belirlediği stratejiler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, vatandaşlara sağlıklı, sürdürülebilir ve kesintisiz bir şekilde su temin etmek adına hayata geçirdiği bu projelerle sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da karşılamayı hedefliyor. Suyun stratejik bir kaynak olduğu bilinciyle yürütülen bu yatırımlar, kentin iklim değişikliğiyle mücadelesinde güçlü bir dayanak oluşturuyor.