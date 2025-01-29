İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli vatandaşın ülkesine döndüğünü açıkladı.ANKARA (İGFA) - 15. Göç Kurulu Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülkelerine geri dönen Suriyelilerle ilgili güncel rakamları paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 9 Aralık’tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli'nin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndüğünü açıkladı.

"2017 yılından bu yana ise 821 bin 579 Suriyeli kardeşimiz Vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı" diyen Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde zalimin karşısında, mazlumun yanında durarak, tarihin doğru tarafında yer aldıklarını söyledi.