8 organize suç örgütüne yönelik 6 ilde gerçekleşen operasyonlarda 74 şüphelinin yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Ş.K'nin, Balıkesir'de F.Ö'nün, Antalya'da Y.K'nin (cezaevinde), Tekirdağ'da E.Y'nin, Kırklareli'nde N.G. ve E.K'nin, Bursa'da F.Y.K. ve A.A'nın elebaşılığını yaptığı 8 organize suç örgütüne yönelik geçen hafta 6 ilde operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Yerlikaya, şüphelilerden 43’ünün tutuklandığı, 20’si hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirterek, diğerlerinin işlemleri devam ettiği kaydedildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1894247115452498293

İstanbul, Kırklareli, Bursa, Balıkesir, Antalya ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Silahlı Tehdit, Mala Zarar Verme, Çek Senet Tahsilatı, Tefecilik, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Uyuşturucu Madde Ticareti, İnsan Kaçakçılığı, Silah Ticareti ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Operasyonlar sonucu; 20 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, Çok sayıda kesici/delici alet ile çek/senet ele geçirildi.