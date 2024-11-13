745 binden fazla emeklinin demiryolu ve şehirlerarası otobüs ile seyahatlerinde indirimli bilet kampanyasından yararlandı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın 2024 yılını Emekliler Yılı olarak ilan etmesi çerçevesinde, emeklilere şehirlerarası otobüs seyahatlerinde yüzde 20 indirim uygulandığını anımsattı.

31 Mayıs 2024te Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, 2024 yılı sonuna kadar emeklilerimizin şehirlerarası otobüslerde yüzde 20 indirimli seyahat etmelerine imkan sağlayan düzenlemeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren toplam 500 bin emeklimiz indirimden faydalandı. 2024 yılında ise şehirlerarası otobüslerle gerçekleştirilen 13 milyon 43 bin 392 seferde toplam 131 milyon 899 bin 819 yolcumuz sevdiklerine hızlı, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaştı." dedi.

TÜM FİRMALARIN EMEKLİLERİMİZE 20 İNDİRİM UYGULAMASI GEREKİYOR

Bakan Uraloğlu, otobüsle şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen 447 firmanın bulunduğunu kaydederek, "Tüm firmaların ücret tarifeleri üzerinden emeklilerimize yüzde 20 indirim uygulaması gerekiyor. Emeklilerimize indirim uygulamayan firmalara 5 uyarma müeyyidesi uyguluyoruz. İndirim uygulamayan firmalara ilişkin emeklilerimizin yazılı veya CİMER yoluyla gönderecekleri tüm şikayetleri de en kısa sürede inceliyor ve sonuçlandırıyoruz" diye konuştu.

2024 YILINDA TOPLAM 89 BİN 476 OTOBÜSTE DENETİM YAPTIK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin iş birliği içerisinde çalışma yürüttüklerini de vurgulayan Uraloğlu, "Şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yaptığımız denetimlere ilave olarak yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında denetimler gerçekleştiriyoruz. Fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık ve emeklilere yönelik yüzde 20 indirim uygulanıp uygulanmadığına dair 2024 yılında toplam 89 bin 476 otobüste denetim yaptık" dedi.

Karayolu Taşıma Kanununa aykırı faaliyette bulunan otobüs işletmecilerine idari işlem uygulandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması ve emeklilere ücret tarifesi üzerinden yüzde 20 indirim uygulanması için, yurt genelinde denetimlerimiz etkin bir şekilde devam ediyor. açıklamasında bulundu.