Aydın Doğan Vakfı, Avrupa Birliği'nin desteğiyle yürüttüğü "Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar" projesi kapsamında düzenlediği "Eğitici Eğitimi" programını başarıyla tamamladı.İSTANBUL (İGFA) - Aydın Doğan Vakfı’nın “Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” projesiyle Türkiye'nin dört bir yanından katılan şimdi ise bilgilerini çoğaltıcı eğitimlerle yaygınlaştırarak değişimin çarpan etkisi oluşturacak.

4-6 Eylül ve 10-12 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul’da Doğan Holding binasında gerçekleştirilen eğitimlere, toplumsal cinsiyet eşitliği ve genç kadınlarla çalışan 60 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Aydın Doğan Vakfı'nın açık çağrı ile başlattığı başvuru sürecine yoğun ilgi gösterildi.

58 farklı ilden 400’e yakın STK’nın başvurduğu eğitime davet edilen kurumlar ADV tarafından titizlikle değerlendirilerek, her eğitim için 30'ar kişi olmak üzere toplam 60 katılımcı belirlendi.

Seçimde özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ve dezavantajlı genç kadınlarla çalışan STK'lara ve deprem bölgesinde faaliyet gösteren kuruluşlara öncelik verildi.

3'er gün süren eğitim programında katılımcılar toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın güçlenmesi, finansal sürdürülebilirlik stratejileri ve hibe yönetimi, gönüllü yönetimi ve katılımın artırılması konularında derinlemesine bilgi edindi.

Eğitimin en önemli özelliği " Çoğaltıcı Eğitimi" (Training of Multipliers) modelini benimserken, katılımcılardan, eğitimi tamamladıktan sonra kendi kurumlarında pilot atölyeler yürütmeleri istendi. Eğitimi tamamlayan katılımcılara, Aydın Doğan Vakfı tarafından hazır atölye içerikleri, raporlama şablonları ve rehber materyaller sağlanacağı, pilot atölyelerini başarıyla gerçekleştiren ve raporlayan katılımcılara resmi sertifika verileceği kaydedildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve 36 ay sürecek "Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar" projesi ile toplam 100 sivil toplum örgütüne ve 15-24 yaş grubundaki 2.500 dezavantajlı kız çocuğuna ve genç kadına ulaşılması hedefleniyor.