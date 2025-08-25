İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop merkezli 6 ilde H.Y. liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik operasyonda 20 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 11 kişi tutuklanırken, 325 vatandaşı mağdur eden örgütün 643 milyon TL’lik hesap hareketliliği tespit edildiANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop merkezli Mersin, Adana, Elazığ, Gaziantep ve Hatay’da düzenlenen operasyonlarda, elebaşılığını H.Y.’nin yaptığı organize suç örgütüne büyük bir darbe vurulduğunu açıkladı.

Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hesaplarında 643 milyon TL para hareketliliği bulunan 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 11’i tutuklanırken, 9’u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1959844186611470692

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelilerin sosyal medya üzerinden vatandaşlara ait cinsel içerikli video ve görüntüleri kaydederek, kendilerini avukat olarak tanıtıp mağdurlardan para talep ettiğini belirtti. Bu yöntemle elde edilen haksız kazancın kripto hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Operasyonda 325 vatandaşın mağdur edildiği belirlenirken, 472 banka hesabına bloke konuldu. Şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

Operasyonu koordine eden Sinop Valiliği, Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma KOM Daire Başkanlığı, Sinop İl Jandarma Komutanlığı ve MASAK çalışanlarını tebrik eden Bakan Yerlikaya, paylaşımında, “Hiçbir suç ve suçlu cezasız kalmayacak. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor” ifadelerine yer verdi.