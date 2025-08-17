Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Konya koordinasyonunda düzenlenen İller Arası Okçuluk Turnuvası’nda 45 farklı şehrinden 561 sporcu hedefi on ikiden vurmak için yarıştı.KONYA (İGFA) - Dereceye giren sporculara ödüllerin verildiği turnuvada katılımcılar ev sahipliği için Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Spor Konya koordinasyonunda düzenlediği İller Arası Okçuluk Turnuvası ile geleneksel sporlara olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Konya Atletizm Kompleksi’nde düzenlenen ve büyük heyecana sahne olan İller Arası Okçuluk Turnuvası’na Türkiye’nin 45 farklı şehrinden 561 sporcu katıldı.

9-10 Yaş Kadın – Erkek: Klasik Yay, 11-12 Yaş Kadın – Erkek: Klasik Yay, 13-14 Yaş Kadın – Erkek: Klasik ve Makaralı Yay, 15 Yaş ve üzeri Kadın – Erkek: Klasik ve Makaralı Yay olmak üzere sporcular 4 farklı yaş kategorisinde hedefi on ikiden vurmak için kıyasıya mücadele etti. 3 gün süren yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödül verildi.

Turnuvadan çok keyif aldıklarını belirten sporcular ev sahipliğinden dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Sporcular ayrıca ata sporu okçuluğun gelişmesi için farklı şehirlerde farklı belediyelerin de bu tür desteklerini beklediklerini vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu tür etkinliklerle hem gençleri spora teşvik etmeyi hem de geleneksel spor dallarını yaşatmayı amaçlıyor.