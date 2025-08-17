Sosyal Gelişim Merkezi'nde 6 hafta süren yaz kursları, coşkulu ve renkli bir kapanış programıyla sona erdi. Etkinlikte çocuklar ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde 7-14 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen yaz kursları, bu yıl da büyük ilgi gördü.

YAZ TATİLİ VERİMLİ GEÇTİ

Sanattan müziğe, yabancı dilden robotik kodlamaya kadar birçok alanda eğitimlerin verildiği programlarda çocuklar hem eğlendi hem de yeni beceriler kazandı. Satranç, bağlama, İngilizce, akıl oyunları, drama, tasarım, Kur’an-ı Kerim ve değerler eğitimi, robotik ve kodlama, mutfak, resim ve kara kalem gibi farklı branşlarda eğitim alan öğrenciler, yaz tatilini verimli şekilde değerlendirme imkânı buldu.

WORKSHOPLARA YOĞUN İLGİ

Adapazarı SGM’de gerçekleşen kapanış etkinliği, birbirinden renkli atölye çalışmaları ve eğlenceli aktivitelerle dolu dolu geçti. Eğitmenler eşliğinde hazırlanan ikramlar misafirlere sunulurken; yüz boyama, sosis balon yapımı, taş süsleme gibi sanatsal faaliyetler, ahşap masa oyunları, dikkat ve strateji geliştiren oyunlar, ritim ve hobi atölyeleri, panayır oyunları ve fiziksel aktivitelerle donatılmış mini parkurlar çocuklardan yoğun ilgi gördü.

TİYATRO GÖSTERİMİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Fatih Sancaklı’nın sunum ve yönetmenliğini üstlendiği “Benimle Oynar Mısın?” adlı doğaçlama çocuk tiyatrosu oldu. Gösteri sırasında tiyatro ekibi çocuklarla danslar edip zeka geliştirici oyunlar oynadı.

Program sonunda dondurma ve fidan dağıtımı gerçekleştirilirken, etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı.