Ticaret Bakanlığı, 2025 Ocak-Nisan döneminde 17 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını, 45 ilde ihracatın arttığını duyurdu. Nisan’da İstanbul 4,15 milyar dolarla lider, Kocaeli 501 milyon dolarlık artışla en fazla büyüyen il oldu.ANKARA (İGFA) -Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı 2025 Nisan ayı ihracat verilerine göre, 2025 Ocak-Nisan döneminde 17 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 45 ilde ihracat artışı kaydetti.

Buna göre Nisan ayı ihracat liderlerinde İstanbul 4 milyar 151 milyon dolar, Kocaeli 2 milyar 840 milyon dolar, İzmir 1 milyar 981 milyon dolar, Bursa 1 milyar 520 milyon dolar, Tekirdağ 1 milyar 79 milyon dolar oldu.

En fazla ihracat artışı olan iller sıralamasında ise; Kocaeli +501 milyon dolar, Bursa +210 milyon dolar, Ankara: +131 milyon dolar, Çorum +123 milyon dolar, Tekirdağ +88 milyon dolar oldu.

Yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat için pazar ve ürün çeşitlendirme politikalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Ticaret Bakanlığı, ihracatın ülke geneline yayılmasını, yerelde üretim ve istihdam artışı ile daha müreffeh bir Türkiye hedeflediklerini vurguladı.