Hürriyetçi Eğitim Sen 2. Eğitim ve İstişare Toplantısı'nda mesleğe ve eğitime yönelik önemli mesajlar verirken, katılımcılarla birlikte sendikanın üçüncü kuruluş yıldönümü pastasını da alkışlarla birlikte kesti.AYDIN (İGFA) - Hürriyetçi Eğitim Sen 2. Eğitim ve İstişare Toplantısı 12-15 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, “Hürriyetçi Eğitim Sen ve Hürriyetçi sendikalar alelade bir sendikal yapılanma değildir. Ülkemizde sendikaların durumu ortadadır. Meydanlara çıkamayan, sesini yükseltemeyen, kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerini koruyamayan, hatta böyle bir derdi olmayan, doğrular mı makammıikileminde hiç düşünmeden makamları terciheden, siyasi partilerin arka bahçesine sığınmış, üye sayıları çok olsa da içleri boş sendikalara başkaldırdık” dedi.

ANAYASA’NIN İLK 3 MADDESİNİN TARTIŞMAYA AÇILMASINI VE BEBEK KATİLİNE UMUT HAKKI VERİLMESİNİ REDDEDİYORUZ

Kuruoğlu konuşmasında, Anayasa'nın ilk 3 maddesinin tartışmaya açılmasını kabul etmeyeceklerini, Bebek katili Apo’nun Umut Hakkı düzenlemesiyle serbest bırakılmasına ve Meclis’te konuşma yapmasının istenmesine sessiz kalmayacaklarını, Habur’da kurulan çadır tiyatroları ile çözüm süreci ihanetinin unutulmayacağını ve yeni bir ihanete müsaade etmeyeceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Sendikal mücadelemizin gereklerini yerine getirirken toplumun gerçeklerinden, yaşadıklarından, onların acılarından, sevincinden, geçim sıkıntısından, ülkenin güvenliğinden, Şehitlerimizin bize emanet ettikleri ailelerinden uzak duramayız. Anayasanın ilk üç maddesinin tartışılmaya açılmasını kabul etmeyiz, Anayasanın 66 Maddesinin yani ‘Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.’ Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür. Maddesinin değiştirilmesini kabul etmeyiz. Bebek katili Apo’nun umut hakkı düzenlemesiyle serbest bırakılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşturulmak istenmesine sessiz kalmayız. Her platformda karşı koyarız. Habur’da kurulan çadır tiyatrolarını, 1. Çözüm süreci ihanetini unutmadık. Bugün şekil değiştirerek uygulamaya sokulan 2. Çözüm sürecine rıza göstermeyiz. Fikri Hür Vicdanı Hür irfanı Hür olanların, Atatürk’ün askerleriyiz diye haykıranların, Bağlı bulunduğumuz tek Lider Mustafa Kemal Atatürk diyenlerin, “Ne mutlu Türküm” diyenlerin suskun kalmasını kimse beklemesin. Susmak, ihaneti sessiz kabul ediştir. Taraf olacağız, bizden kimse tarafsız kalmamızı beklemesin".

Hür Sen konfederasyonuna bağlı sendikalar olarak bebek katiline af konusunda irademizi ortaya koyduklarını anımsatan Kuruolğu, "Biz Anayasa konusunda irademizi ortaya koyduk ve açıkladık. Sorduğum sorulardan bunalan, makam milliyetçilerinden cevap bekliyoruz" dedi.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU İLE ÖĞRETMENLERİN SINIFLANDIRILMASINA KARŞIYIZ

ÖMK ile ilgili de değerlendirmede bulunan Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkan Levent Kuruoğlu, “Bu kanun hayati sorunları içinde barındırmaktadır. Kariyer basamakları için verilen sözler ise tutulmamıştır. Baştan beri söylediğimiz gibi biz öğretmenin sınıflandırılmasına karşıyız. Ama uzman ve başöğretmen tazminatlarına karşı değiliz. Kanun yasalaşmasına rağmen Kariyer basamakları yönetmeliği yayınlanmamıştır. Ocak tarihine kadar bitirilmezse 350 bin öğretmen ortalama 5 bin TL eksik maaş alacaktır. Bakanlık üzerinde baskıyı arttırıyoruz. Yönetmelik yayınlanmazsa Millî Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacağız" dedi.

Akademi kurulduğunda formasyonun ortadan kalkacağını belirten Kuruoğlu, "Eğitim Fakültelerinin anlamı kalmayacaktır. Ağır disiplin hükümlerinin bulunduğu Milli Eğitim Akademisinde bu zihniyetin neler yapacağını düşünmek bile istemiyorum. Zaman içinde her kurumu siyasallaştıran iktidarın ve Yusuf Tekin zihniyetinin yandaşlardan oluşan kadro dönüşümü yaşamasının yolu açılmıştır. Üniversite çalışanlarının liyakat, adil bir görevde yükselme, üniversiteler arası yer değiştirme yönetmeliği ve ekonomik sorunlarının düzeltilmesi talepleri bugüne kadar karşılanmamıştır. Hatta Üniversite çalışanlarının üniversiteler arası yer değiştirme hakkı Toplu Sözleşmede karar bağlanmıştır ancak, Yetkili sendika toplu sözleşme tutanağına yazdırdığı maddeyi bile hayata geçirtebilmekten acizdir" diye konuştu.

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu’nun konuşmasının ardından Prof. Dr. Muhittin Acar (Eğitimde İyi Yönetişim ve İletişim), Av. Afşin Soysal (Meslek Hayatında Karşılaşılan Adli ve İdari Problemler) ve Dr. Ali Güler’in(Mustafa Kemal’den Atatürk’e Bir Dâhinin Liderlik Öyküsü)konuşmalarının ardından sekreterya ve temsilci toplantıları yapıldı.

Toplantı sonunda 3. Kuruluş yıldönümü pastası kesildi.