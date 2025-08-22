İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap ve 52,5 kg katkı maddesi ele geçirildiğini duyurdu. 9 şüpheli gözaltına alındı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli’nin Gebze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda büyük bir başarı elde edildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ve 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz” diyerek kararlılık mesajı verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1958768214072012900

Operasyona katkı sağlayan İstanbul Valiliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teşekkürlerini iletti.