25 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 274 şüpheli yakalanırken, 59’u tutuklandı, 123’üne ise adli kontrol uygulandı. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik operasyonlarda 73 milyon TL değerinde araç ve tapuya el konuldu.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda, 25 ilde 5 gün süren operasyonlar gerçekleştirildi.

Adana, Yalova, Ardahan, Karabük, Gümüşhane, Bursa, Aydın, Ordu, Mersin, Antalya, Kırıkkale, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Niğde, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Bolu, Balıkesir, Nevşehir, Tunceli, İstanbul, Ankara ve Batman’da yapılan çalışmalarda şüpheliler yakalandı.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Operasyonlarda şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattığı, para nakline aracılık ettiği ve reklam yaptığı, müstehcen çocuk görüntüleri barındırdığı, oto yedek parça, araç satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı” temalarıyla dolandırıcılık yaptığı, mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

Operasyonlarda 10 soğuk cüzdan, yaklaşık 73 milyon TL değerinde 7 araç ve 7 tapuya el konuldu.

Savcılıklar, yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

“SİBER VATAN’DA PEŞLERİNDEYİZ”

Bakan Yerlikaya, bilişim sistemlerini, sosyal medyayı kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmaya çalışanların Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle peşinde olduklarının altını çizerken, "Milletimizin yanındayız, suç şebekeleriyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz” dedi. Vatandaşlara şüpheli durumlarda 112’yi aramaları çağrısı yapan Bakan Yerlikaya, “Biz gereğini yaparız” mesajını verdi.