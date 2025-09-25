ÖSYM, 2025-YKS ek yerleştirme tercihlerinin 30 Eylül'e kadar alınacağını duyurdu. Adaylar, bugün itibariyle başlayan tercihlerini ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabiliyor.ANKARA (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin yapılacağını açıkladı.

Tercih süreci, 25 Eylül 2025 saat 14.00’te başladı. 30 Eylül 2025 saat 23.59’da başvurularıda bulunabilecek adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden bireysel olarak gerçekleştirecek.

ÖSYM, adayların 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini kılavuzdaki kurallara uygun yapmaları gerektiğini belirtti.

Ek yerleştirme işlemleri, 2025-YKS Kılavuzu, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen esaslar doğrultusunda yürütülecek.

Kılavuz, ÖSYM’nin resmi internet sitesinde erişime açıldı.