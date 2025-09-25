BALKANTÜRKSİAD ve BTSO iş birliğiyle düzenlenen 3. Balkan Ülkeleri Ekonomik İş Birliği Forumu, Bursa’da yoğun katılımla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından organize edilen 3. Balkan Ülkeleri Ekonomik İş Birliği Forumu, Bursa’da gerçekleştirildi. Programa; Bursa Valisi Erol Ayyıldız, milletvekilleri, belediye temsilcileri, Balkan ülkelerinin büyükelçileri, fahri konsoloslar ve çok sayıda davetli katıldı.

“KALICI İLİŞKİLER KARŞILIKLI GÜVEN VE İŞBİRLİĞİ İLE SAĞLANIR”

Açılış konuşmasında BALKANTÜRKSİAD Başkanı İskender İskenderoğlu, “Bugün burada bir araya gelişimiz sadece ekonomik değil, ortak değerlerimizi geleceğe taşıma iradesinin göstergesidir” diyerek Balkanlar’la kurulan ilişkilerin çok yönlü ve sürdürülebilir olması gerektiğini vurguladı.

“TİCARİ HACMİMİZİ 50 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise konuşmasında Balkan coğrafyasının Bursa ve Türkiye için çok şey ifade ettiğini belirtti. İbrahim Burkay, Bursa’nın Balkanlar’dan aldığı güçle büyüdüğünü belirterek, “Bugün 23 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Komşu ülkelerle kurulan pazarlar artık küresel ekonominin yeni trendi” dedi.

“BURSA, BALKANLAR’IN GENİŞ BİR ÖZETİ NİTELİĞİNDE”

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, konuşmasında, “Bursamız Balkanlar’ın geniş bir özeti sayılıyor. Balkanlar’a yapılan yatırımlarda da Bursamız öne çıkıyor. Kardeş coğrafyalarımızla özdeşleşen şehirlerimiz arasında Bursamız öne çıkıyor. O bölgeden Bursamıza gelen kardeşlerimiz aynı zamanda bir hafızayı da beraberinde getirmiş ve Bursamıza birçok alanda güç katmıştır. Burada bize düşen tarihi, kültürel, ekonomik işbirliklerimizi devam ettirmek ve güçlendirmektir. Ben bu anlamda bugün gerçekleştirilen forumun önemine inanıyor ve kardeşlik bağlarımızın gelişimine katkı sunmak adına her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“BURSA TARİHİ İLİŞKİLERİMİZİN KALBİ KONUMUNDA”

TBMM Kosova Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, “Balkan ülkeleri ile bizim kültürel ve tarihi dostluğumuz var. Özellikle Bursamız bu ilişkilerin kalbi durumunda. Balkan coğrafyalarından gelen kardeşlerimizin Bursamıza kattığı güç ortada. Aynı zamanda o bölgede birçok alanda yapılan girişimlerle kardeş coğrafyalarımıza birçok alanda verdiğimiz destekler, bıraktığımız izler ortada” şekilde konuştu.

TBMM Dostluk Grubu Başkanları ve milletvekilleri de forumda söz alarak, Balkanlar’la kurulan bağların yalnızca diplomatik değil, kültürel ve tarihsel bir zemine dayandığını vurguladı. Ortak geçmişin, ortak geleceğin temeli olduğu ifade edildi.

Forumun sonunda düzenlenen panelde Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Slovenya, Bulgaristan ve Hırvatistan temsilcileri ekonomik iş birliği fırsatlarını değerlendirdi, katılımcıların sorularını yanıtladı.