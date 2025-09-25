Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda Karapürçek ilçesinde yeni bir Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) inşa ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Adapazarı, Sapanca, Akyazı, Geyve ve Karasu’nun ardından Sakarya’nın 6’ncı SGM’si Karapürçek’te inşa ediliyor. Projenin bölgedeki sosyal hayata büyük bir katkı sunacağını ifade eden Başkan Yusuf Alemdar, “Bölgedeki sosyal hayat, bu projeyle canlanacak. Karapürçek SGM, çocuklar için eğitim atölyeleri, kadınlar için sosyal ve kültürel buluşmalar, gençler için gelişim fırsatları, büyüklerimiz için ise bir araya gelip sosyalleşebilecekleri sıcak ve samimi bir ortam sunacak” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karapürçek’te sosyal hayatın güçlenmesine olanak sağlayacak Sosyal Gelişim Merkezi projesini hayata geçiriyor.

HER YAŞA, HER KESİME HİTAP EDECEK

Toplam bin 300 metrekarelik alan üzerine kurulacak Karapürçek SGM, ilçenin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek.

Merkezde 120 kişilik seminer salonu, 5 farklı eğitim sınıfı, çeşitli atölyeler, kreş alanı, idari ofisler, kafeterya ve dinlenme alanları yer alacak. Çok yönlü yapısıyla her yaştan vatandaşa hizmet verecek olan merkez, Karapürçek’in sosyal gelişimine katkı sağlayacak önemli bir buluşma noktası olacak.

“KARAPÜRÇEK’E HAYIRLI OLSUN”

Çalışmaların başladığını duyuran Başkan Yusuf Alemdar, “Şehrimizin dört bir yanında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri hayata geçirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu anlayışla Karapürçek’te sosyal hayatı canlandıracak modern bir Sosyal Gelişim Merkezi'nin yapımına başladık. Karapürçek Sosyal Gelişim Merkezi’miz ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİRECEK

Alemdar, SGM’nin sadece bir bina değil, her yaştan vatandaşa hitap edecek, sosyal yaşamı güçlendirecek bir proje olduğunu ifade ederek, “Çocuklarımız için eğitim atölyeleri, kadınlarımız için sosyal ve kültürel alanlar, gençlerimiz için gelişim fırsatları, büyüklerimiz için ise bir araya gelip sosyalleşebilecekleri sıcak ve samimi bir ortam sunacak. Eğitimden sanata, yaşama, kişisel gelişime, aile kurumuna kadar pek çok alanda hizmet verecek olan merkezimiz, ilçemizin sosyal yapısını güçlendirecek” ifadelerini kullandı.