İstanbul Beylikdüzü Belediyesi tarafından Halk Sağlığı Haftası kapsamında “Halk Sağlığı ve Fizyoterapi Günleri” düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Vatandaşlara, postür analizi, göz ölçümü, diyetisyen eşliğinde yağ-kas ölçümü, ayak analizi ön tanı muayenesi yapıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, toplum sağlığını önemseyen etkinliklerle halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Halk Sağlığı Haftası kapsamında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenlenen Halk Sağlığı ve Fizyoterapi Günleri’nde postür analizi, göz ölçümü, diyetisyen eşliğinde yağ-kas ölçümü, ayak analizi yapılırken, fizyoterapi alanında da ön tanı bilgilendirilmesi yapıldı.

Sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasına yönelik olarak düzenlenen etkinlik vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.