Edirne'nin Keşan ilçesnde önemli tarihi yapılarından olan Hersekzade Ahmet Paşa Camii’nin tadilat çalışmaları, 17 Ocak 2022 tarihinde başlamıştı. Kasım 2023’te tamamlanması planlanan proje, 2024 yılının son günlerinde halen bitirilebilmiş değil.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 yıl önce başlayan ve geçen yıl tamamlanması hedeflenen Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nin tadilatındaki gecikme 2024 yılının son günlerine girildiği şu günlerde halen devam ediyor.

Cami önüne asılan tabelada, işin bedeli gibi önemli bilgileri içermezken, bu durum, tadilat süreciyle ilgili şeffaflık eksikliğini gündeme getirdi.

Vatandaşlar caminin ne zaman hizmete gireceği sorusuna yanıt beklerken, daha önce yapılan açıklamada, tadilatın 2025 yılı Ramazan ayına kadar tamamlanarak caminin ibadete açılacağı belirtilmişti.

Hersekzade Ahmet Paşa Camii, Keşan’ın tarihi kimliğinde önemli bir yer tutuyor. Ancak tadilatın uzaması, vatandaşların sabrını zorlamakla birlikte, tarihi yapının yeniden hayat bulmasını sabırsızlıkla bekleyenler için hayal kırıklığı oluşturuyor.

Vatandaşlar, tadilat çalışmalarının maliyeti ve süreci hakkında daha fazla bilgi paylaşılmasını bekliyor.

HERSEKZADE AHMET PAŞA CAMİİ'NİN TARİHÇESİ

Edirne, Keşan ilçesinde 16 yy. başlarında yapılmış cami; Osmanlı Veziriâzamı Ahmet Paşa'nın yaptırdığı Cami'de Kitabe bulunmamakla beraber 917 H. (1515 M.) tarihli vakfiyesinde adı geçen Rus köyündeki Mescidin burası olduğu kabul edilmektedir.

Evliya Çelebi'nin ifadesinden anlaşıldığına göre Rus Keşan'ın kalesidir. Keşan çevresinde Arnavut Çiftliği denilen bu araziden başka çok sayıda köy bu vakfa bağlanmıştır.

Caminin aslında kubbeli üç bölümü olduğu sanılan son cemaat yeri ortadan kalkmış, bunun yerine çok geniş saçaklı Sivli Mimari yapı karakterinde ek kısım yapılmıştır. 1304 (1886-87) yıllarında kalem işleri onarım görmüştür.

Kaba işçilikli derzlere sahip yeşilim trak renkte kesme taştan inşa edilen cami 12x12 mt. ebadı kare planlıdır.

Kurşun kaplı 950 mt. çapında bir kubbesi vardır. Her cephesinde alt dikdörtgen üstte sivri kemerli dörder ve kasnak eteğinde birer pencere vardır. Yalova Karamürsel arasında Hersek Köyündeki benzeri yapıdan daha gösterişli bir girişe sahiptir.

Aslında mukarnaslı olan Mihrap son yıllarda fayans kaplanmış bu onarımda fayanslar sökülerek mihrap orijinal haline kavuşmuştur.

Caminin kubbe ve tromplarında 19. yy. üslubunda kalem işi nakışları vardır, çukurda yer alan ve içine 4 basamakla inilen şadırvanın üzeri ahşap çatı ile örtülmüştür, bu onarımla orijinal haline getirilmiştir.

HERSEKZADE AHMET PAŞA KİMDİR?

Hersekzade Ahmet Paşa 1459'da Hersek-Novi'de doğdu. Asıl adı Stjepan'dır. Güneydoğu Bosna hâkimi ünvanıyla anılan Stjepan Vukcic-Kosacer'in küçük oğludur. Fatih Sultan Mehmet Bosnayı aldıktan sonra 1463'de Dük Stjepan Osmanlılara itaat eder. 1466'da Bosna tamamen Osmanlı topraklarına katılır. Küçük yaştaki Stjepan saray hizmetine alınır.

Kendisine Ahmet adı verilir. Babasının ünvanı dolayısıyla ailesi Hercegovie olarak bilindiğinden o da Hersekzade diye anılmaya başlandı. 1479'da beylerbeyi olarak Fatih'in Işkodra seferine katılır. 1481'de Hüdavendigar sancağına tayin olunur. Ardından Anadolu Beylerbeyliğine getirilir. 1492'de Arnavutluk seferine katılır. 1497 de Sadrazamlığa getirilir. Bugünkü Maraş ili sınırına geldiğinde, 21 Temmuz 1517'de vefat eder, kabri İzmit Körfezi'nde Hersek köyündedir.