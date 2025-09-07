Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, 2025 Aile Yılı kapsamında başlattığı “Umre Ziyareti” için protokol imza töreni düzenlendi. Projeye 15 bin başvuru yapıldı, bir ay sonra ilk 300 kişilik kafile yola çıkıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Diyanet işleri Başkanlığı iş birliğinde imzaları atılan protokol, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Törene, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, törende yaptığı konuşmada projeyi hayırlı bir girişim olarak değerlendirerek, “Evliliği sürdürmek, sürdürebilmek uzun yıllar bir sanat işidir, bir tahammüldür, bir sabırdır ve ailenin kutsiyetine inanmakla olabilecek bir şeydir. Siz bunu ödüllendiriyorsunuz, biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak size destek oluyoruz” dedi.

ERBAŞ: BAŞKAN FATMA ŞAHİN’İN TEŞEBBÜSLERİ ÇOK HAYIRLI

Erbaş, bu projenin gençler için de teşvik edici olacağını dile getirerek, “Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ederim. Teşebbüsleri çok hayırlı, uğurlu bir teşebbüs. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hayırla gitsinler, hayırla dönsünler inşallah” diye konuştu.

ŞAHİN: BU AİLE YILINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA OLDU

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, uzun yıllardır evli olup daha önce Umre’ye gitmemiş çiftlerden gelen taleplere dikkati çekerek, şunları söyledi:

“15 bin talep geldi. Diyanet ile birlikte çok güzel bir çalışma yaptık. Bugün bunu imzalıyoruz. İnşallah bir ay sonra ilk kafilede 300 kişi olacak şekilde yola çıkıyor. Bu aile yılında çok önemli bir çalışma oldu. Bütün destekleriniz için Diyanetimize, başkanımıza ve bütün hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Yolları açık olsun, hayırla gidip hayırla gelsinler.”