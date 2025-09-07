Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2025–2026 eğitim-öğretim yılında da çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla beslenme yardımlarını artırarak sürdürüyor.DENİZLİ (İGFA) - Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun öncülüğünde yürütülen proje, bu yıl 1. sınıfların yanı sıra 2. sınıf öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletildi. İl merkezinin yanı sıra ilçelerdeki öğrenciler de destekten faydalanabilecek.

Sürekli artan gıda fiyatları karşısında dar gelirli ailelere destek olmayı amaçlayan proje, sadece bir gıda yardımı olmanın ötesine geçerek çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyor. Beslenme kolilerinde süt, bal, labne peyniri, reçel, yumurta, haşlamalık patates ve mevsim meyveleri gibi temel gıdalar yer alacak. Koliler, başvuru yapan ve şartları sağlayan ailelerin evlerine teslim edilecek.

DAĞITIMLAR 8 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek projeleriyle hem ailelerin ekonomik yükünü hafifletiyor hem de çocukların daha sağlıklı ve verimli bir eğitim süreci geçirmesine katkı sağlıyor. Başkan Çavuşoğlu’nun liderliğinde yürütülen bu proje, sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir örneği olarak dikkat çekiyor