MEB'in "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında, 2025-2026'da Ekim, "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" ilan edildi. Afet bilinci eğitimi verilecek, 13 Ekim'de okullar eş zamanlı tahliye tatbikatı yapacak; aileler evde hazırlıklı olacak.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılı tematik takviminde Ekim ayı "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" olarak belirlendi. Bu kapsamda, okullarda afet bilinci ve risk azaltma eğitimlerinin bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi ve bu bilincin aile katılımıyla güçlendirilmesi hedeflendi.

Afetler ve Dayanıklılık Ayı çerçevesinde, öğrencilerde ve toplumda afetlere karşı farkındalığı artırmak amacıyla Bakan Yusuf Tekin'in video mesajını içeren "Afet ve Acil Durum Kartı" hazırlandı.

Kartta evin güvenliği, afet çantası hazırlığı, toplanma noktası belirleme, aile tatbikatı yapma ve bölgesel risklere karşı alınacak önlemler gibi başlıklarda öğrenciler ve veliler için kontrol listeleri yer alıyor.

13 EKİM'DE TÜM OKULLARDA EŞ ZAMANLI TATBİKAT

Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla 13 Ekim Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları uygulanacak.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre etkinliklerde öğrenciler, afet anında doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak öğrenecek.

Tatbikatların ardından "Afet ve Acil Durum Kartı", öğrenciler aracılığıyla velilere ulaştırılacak; ailelerin evlerinde afet çantası hazırlığı, toplanma alanı tespiti ve tehlike avı çalışmaları yapmaları teşvik edilecek.

Ailelerin bu çalışmaları sosyal medya hesaplarında #EvimAfeteHazır ve #AfetlerveDayanıklılıkAyı etiketleriyle paylaşarak farkındalık hareketine katılmaları bekleniyor.

Ekim ayı boyunca AFAD, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Kızılayı gibi paydaş kurumların katkılarıyla afet farkındalığı, ilk yardım, arama-kurtarma ve dayanıklılık temalı etkinlikler okul ortamlarında sürdürülecek.