Kocaeli İzmit Belediyesi, öz kaynakları ile hazırladığı süslemelerle kenti her yılbaşı ışıl ışıl yapan İzmit Belediyesi, klasikleşen 10 metrelik yılbaşı ağacını belediye meydanına yerleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşı öncesi kent merkezini ışıl ışıl hale getiriyor. İzmit Belediyesi, kendi öz gücüyle atölyelerinde yapılan 10 metrelik devasa yılbaşı ağacını bu yıl da belediye meydanına yerleştirdi.

FETHİYE CADDESİ SÜSLENECEK

İzmit Belediyesi, devasa yılbaşı ağacının yanı sıra gelenekselleşen yılbaşı süslemelerini bu yıl da yapacak. Belediye girişine ışık süslemeli küçük ağaçlar yerleştirecek ekipler, Fethiye Caddesi’nde de yeni yıl ruhuna uygun süslemeler yapacak.