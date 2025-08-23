Bursa'da Nilüfer Belediyesi, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü, “Sözümüz de, sesimiz de barış için” sloganıyla Halk Evi önünde düzenleyeceği özel bir programla kutlayacak.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, barışın ve kardeşliğin önemini bir kez daha vurgulamak amacıyla 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne özel bir etkinlik programı hazırladı. “Sözümüz de, sesimiz de barış için” sloganıyla Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde düzenlenecek programda belgesel gösterimi, söyleşiler ve konser yer alacak.

Program, 1 Eylül Pazartesi günü 18.30’da İzmir Dikili’nin efsane belediye başkanı Osman Özgüven’in hayatını anlatan “Komünist Osman” belgeselinin gösterimi ile başlayacak.

Belgesel gösteriminin ardından, “Barış için önce adalet” başlıklı bir söyleşi düzenlenecek. Usta tiyatro sanatçısı Yiğit Tuncay’ın moderatörlüğünü üstleneceği söyleşide; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Dikili eski Belediye Başkanı Osman Özgüven, şair Ahmet Telli ile gazeteci ve belgesel yapımcısı Gökmen Ulu konuşmacı olarak yer alacak.

Gece, barış ve kardeşlik türkülerinin hep bir ağızdan söyleneceği konserle devam edecek.

Usta sanatçılar Ahmet Koç ve Hilmi Yarayıcı’nın yanı sıra Yunanistan’dan sevilen sanatçı Vasilis Saleas da en güzel ezgilerini barış için seslendirecek.