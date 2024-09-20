Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı-Serdivan Hattı Raylı Sistem Projesi'nin Cumhurbaşkanlığı onayını aldığını ve 16 Ekim'de ihaleye çıkılacağını müjdeleyerek projeyle ilgili detayları paylaştı. Alemdar, "Sakarya'mızın ulaşımında milat olacak ilk etap raylı sistem projemiz için çok şükür ihale tarihi belirlendi ve proje ile güzergah çalışmaları başlıyor. Sakarya'daki ulaşım alt yapısına güç katacak projemiz şehrin merkezinde kolay ve hızlı ulaşım dönemini başlatacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Adapazarı-Serdivan güzergâhı Sakaryaspor Stadyumu, Demokrasi Meydanı, Kudüs Caddesi, Çark Caddesi, Medeniyet Bulvarı ve Üniversite Caddesi'nde 15 istasyonu kapsayacak ve 12 kilometrelik hatta sahip olacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yatırım programına alınan raylı sistem hattı için yaşanan gelişmeyi açıkladı.

Sakarya ulaşımı için milat sayılacak raylı sistem projesinin ilk etabı olan Adapazarı-Serdivan Hattı’nın güzergah ve uygulama projelerinin yapımının Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı tarafından onaylandığını açıklayan Başkan Alemdar, şehir ulaşımında yeni bir dönemi başlatacak proje için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 16 Ekim Çarşamba günü ihaleye çıkacağını açıkladı ve projeye dair detayları ilk kez duyurdu.

"ŞEHİR ULAŞIMINA GÜÇ KATACAK"

Şehrin ulaşım geleceğine iz bırakacak projenin en önemli aşamalarından birinin kaydedildiğini belirten Alemdar, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana şehrimize raylı sistemi kazandırmak için yoğun bir mesai harcadık. Çok şükür beklediğimiz haber bugün itibarıyla geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız teknik incelemelerin ardından projenin başlangıcı için ihale tarihini belirledi. 16 Ekim Çarşamba günü Sakarya'mız için raylı sisteme geri sayım başlayacak. Ulaşım alt yapısına güç katacak projemiz Sakarya'nın merkezine hızlı ve konforlu ulaşım imkanı sunacak ve trafik yoğunluğunu da büyük ölçüde azaltacak.

Desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Projedeki çok önemli destek ve katkıları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz Yalçın Eyigün'e, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan’a, Milletvekillerimize, İl Başkanımıza şehrimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

YUSUF ALEMDAR DETAYLARI AÇIKLADI

Projenin 12 kilometre uzunluğa sahip olacağını ve 15 farklı istasyonu kapsayacağını ifade eden Alemdar, "Projemiz; Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu İstasyonundan başlayarak, Yeni Camii’ye oradan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na sonrasında Kudüs Caddesi’ni takip ederek Orta Garaj’a ulaşmış olacak. Sonrasında ise Çark Caddesi istikametine dönüp Çark Caddesi boyunca Sapak Camii’ne, 2. Cadde üzerinden Tunatan Kavşağına, oradan Medeniyet Bulvarı ve bulvar sonundan üniversite yerleşkesine ulaşacak. Ayrıca projeye

dair bir depo inşa edilecek. Sakarya'mızın ulaşımında milat olacak ilk etap raylı sistem hattının proje çalışmaları ihalenin ardından başlıyor. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

YAPIM SÜRECİ ÖNCESİNDE

İhale tarihinin belirlendiği proje detaylarına göre önümüzdeki süreçte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ulaşım modları ile entegrasyon-standardizasyon ve depo optimizasyonu yapılacak. Bu yöntemle geliştirilecek güzergahlara alternatifler belirlenecek ve sonrasında toplu taşıma istasyon yerleri belirlenecek.

ULUSAL STANDARTLARDA TASARIM

Sonrasında ise projenin yapımı için işletme senaryoları belirlenecek, güzergâh üzerinde sondajlar ve laboratuvar deneyleri, zemin etütleri gerçekleştirilecek. Başlangıç için son aşamada ise ÇED süreci aşılacak ve yapım süreci başlayacak. Adapazarı-Serdivan Raylı Sistem Hattı'nın tasarımı Ulusal Standartlar ve AYGM Tasarım Kriterleri'ne uygun olarak belirlenecek.